Определились полуфиналисты второго по значимости европейского клубного футбольного турнира – Лиги Европы

Неожиданностей не произошло. Команды, которые обеспечили себе преимущество после первого матча в итоге прошли дальше, за одним исключением. Бенфика, которая дома победила Айнтрахт из Франкфурта, получила два безответных мяча в Германии и Айнтрахт прошел дальше за счет гола на чужом поле 2-0. Оставшиеся полуфиналисты выиграли в итоге оба матча. Арсенал победил Наполи и в Италии, благодаря голу со штрафного Александра Ляказетта 1-0. Валенсия к гостевому успеху в противостоянии с Вильяреалом добавила и домашний 2-0. Дмитрий Черышев был заявлен на матч, но на поле так и не появился. Челси позволил себе выпустить на поле в матче с пражской Славией тех, кому обычно не достается игровых минут и резервисты забили в ворота чехов четыре мяча, пропустив при этом 3 в свой.

В полуфинале Лиги Европы Арсенал сыграет с Валенсией, а Челси встретится с Айнтрахтом.