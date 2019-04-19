В Северной Ирландии в ходе беспорядков погибла журналистка американского издания

Полиция признала стрельбу терактом, за которым может стоять группировка Ирландская республиканская армия.

Беспорядки произошли в городе Лондондерри. Группа неизвестных людей в масках забросала полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и петардами. Две машины сгорели. В ходе беспорядков была застрелена 29-летняя женщина. По данным телеканала Sky News это редактор американского издания Медиагейзер Лайра Макки. Она была автором материалов о региональном конфликте в североирландской провинции Ольстер и боевиках Ирландской республиканской армии. Группа «Новая ИРА», скорее всего, стоит за случившемся, заявили в полиции. Там назвали стрельбу терактом. Началось расследование. Беспорядки, как отмечает газета Daily Telegraph, произошли в провинции в преддверии годовщины Пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами независимости от Великобритании. Обстановка в Северной Ирландии в последнее время накалилась на фоне переговоров по выходу Британии из Евросоюза.

Группировка ИРА, боевики которой устроили множество терактов в Северной Ирландии, в 2005м официально сложила оружие. Несогласные с этим решением сформировали группировку «Новая ИРА». Именно она, как считают в полиции, может стоять за взрывом в Лондондерри в январе этого года.