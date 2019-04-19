В последний день агитации на Украине Пётр Порошенко призвал своих сторонников мобилизовать все силы, чтобы нанести удар реваншистам. Об этом он написал в своём Телеграм канале. По его словам, есть целый день, чтобы клеить и раздавать листовки, общаться с людьми, чтобы они 21 апреля проголосовали за Украину, а не за Малороссию.

Сегодня вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты действующего президента с Владимиром Зеленским. Именно он был инициатором подобного мероприятия. Люди должны обратить внимание не на слова кандидатов, а на их действия, сказал в интервью «РБК-Украина» Зеленский.

Согласно последним социологическим опросам, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, а за Порошенко – около 27 процентов.