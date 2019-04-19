ЕСПЧ потребовал перевести из изолятора в больницу ученого Виктора Кудрявцева

Бывшего сотрудника одной из структур «Роскосмоса» обвиняют в госизмене.

В международную инстанцию обращалась защита 75-летнего Кудрявцева. С момента задержания в июле прошлого года он находится под стражей в СИЗО «Лефортово» и его состояние вызывает серьезные опасения. У него ряд хронических заболеваний, сахарный диабет, он перенес инфаркт.

Европейский суд потребовал принять срочные меры до 6 мая. Фигуранта, работавшего в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, должны госпитализировать, а также обеспечить всеми лекарствами, необходимыми для спасения жизни.

Адвокат Кудрявцева Карина Москаленко подчеркнула, что ЕСПЧ не может вмешиваться в юрисдикцию национального суда. По ее мнению, российский суд может также изменить ее подзащитному меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Кудрявцева обвиняют в передаче бельгийскому научному институту сведений, которые могли быть использованы при создании нового вооружения. По словам адвокатов, ученому обещали перевод под домашний арест в обмен на дачу признательных показаний.