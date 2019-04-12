Госавтоинспекция предлагает лишить права на ошибку людей, которые сдают теоретические экзамены на водительские права

Неверны ответы на экзаменационные задачи будут расцениваться по степени возможных рисков в реальной ситуации. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что новые правила могут быть введены в следующем году.

ГИБДД планирует отменить право на ошибку в теоретической части экзамена на водительские права, — пишет РИА «Новости». Пока причин для такого шага не видно, — сказал «Эху» автомобильный обозреватель Егор Васильев.

Егор Васильев добавил, что таким образом экзамен работал еще с советской эпохи.