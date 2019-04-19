Лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров присоединится к сборной России, которая начала подготовку к чемпионату мира

Лучший бомбардир чемпионата НХЛ Никита Кучеров в ближайшие дни присоединится к сборной России, которая начала подготовку к чемпионату мира по хоккею. В этом году состав может быть одним из самых сильных за последние сезоны.

Тампа Бэй, за которую играет Кучеров неожиданно вылетела из Кубка Стэнли, став первым победителем регулярного сезона, который не выиграл ни одного матча в плей-офф. Зато сборная получила одного из лучших хоккеистов мира, а кроме того и голкипера Андрея Василевского, который прилетит в Европу 28 апреля. Врачи клуба предписали ему десятидневный курс процедур. Тампа делегировала в сборную и защитника Михаила Сергачева. Кроме того, за национальную команду сыграет Илья Ковальчук, у которого не задался сезон в Лос-Анджелесе и трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Малкин. Накануне сборная без потенциальных лидеров выиграла матч Еврочеленджа у команды Дании со счетом 5-3. Ворота защищал еще один НХЛ-овец, открытие сезона из Нью-Йорк Рейнджерз Александр Георгиев.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.