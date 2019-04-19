Reuters: Венесуэла обходит американские санкции с помощью «Роснефти»

Венесуэла обходит американские санкции с помощью «Роснефти». Схему описывает агентство Reuters.

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы выставляет своему российскому партнеру счета на оплату нефти. «Роснефть» их сразу оплачивает, но с дисконтом. Затем продает венесуэльскую нефть за полную стоимость.

Участвовать в этой схеме согласилась индийская Reliance Industries. Компания считается крупнейшим покупателем венесуэльской нефти за американские доллары. Ее представитель подтвердил Reuters покупку сырья у российских и китайских посредников.

Вырученные от продажи средства поступают в российские банки. Правительство Николаса Мадуро использует эти счета для своих операций.

США ввели санкции против Венесуэлы в начале года, на фоне острого политического и социально-экономического кризиса. Вашингтон и ряд других стран признали законным президентом страны Хуана Гуайдо, возглавляющего парламент страны.

В «Роснефти» на эту публикацию пока не отреагировали.