На Украине сегодня последний день агитации перед выборами президента

Они пройдут в воскресенье. Действующий глава страны Пётр Порошенко призвал сторонников мобилизовать все силы. Между тем сегодня ожидаются дебаты между кандидатами.

Максимальную мобилизацию объявил президент Пётр Порошенко. В своём телеграм-канале он напомнил, что остался один день для расклейки и раздачи листовок и общения с людьми. По словам Порошенко их необходимо убедить прийти послезавтра на участки и проголосовать за Украину, а не Малороссию. Президент призвал сторонников разослать аналогичное сообщение десяти друзьям, чтобы цитата «вместе дать отпор реваншистам».

В штабе Владимира Зеленского призывы оппонента назвали чёрным пиаром, сообщает агентство ТАСС. Накануне в видеообращении Порошенко заявил, что не намерен сдаваться. Президент сказал, что ему не стыдно за эти 5 лет, поскольку Украина превращается в страну возможностей. Заявление появилось незадолго до дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Кандидаты вечером пообщаются на стадионе «Олимпийский» в Киеве, куда придёт не меньше 60ти тысяч зрителей. Дебаты, инициатором которых стал шоумен, покажут украинские и ряд российских телеканалов. Опросы указывают на победу Зеленского во втором туре. Он выиграл и первый, набрав больше 30ти процентов, тогда как Порошенко менее 16.

В Верховной Раде заявили о планах Порошенко занять кресло премьера в случае поражения на президентских выборах.