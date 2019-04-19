Экс-руководителя «Дальспецстроя» приговорили к 6 годам заключения по делу о махинациях при строительстве «Восточного»

Одного из бывших руководителей «Дальспецстроя» приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения по делу о махинациях при строительстве космодрома «Восточный». Такое решение принял Центральный суд Хабаровска.

Недавний заместитель начальника «Дальспецстроя», а теперь — Главного военного строительного управления №6 — осужден по статье о злоупотреблении полномочиями при возведении водозабора на «Восточном». Об этом сообщила Главная военная прокуратура, впрочем, не назвав имени топ-менеджера в своем сообщении. На сайте суда есть отметка о вынесенном в четверг приговоре Михаилу Гельману. Рассмотрение этого дела длилось с февраля прошлого года. Суть тех самых махинаций в том, что управленец без проведения конкурса дал субподряды одной из компаний и без каких-либо банковских гарантий выдал аванс. Работы выполнены не были, а ущерб составил свыше 800 миллионов рублей. Чтобы компенсировать хотя бы часть на имущество осужденного наложен арест — на общую сумму 25 миллионов, в том числе — на квартиры в Подмосковье и Хабаровске и расположенные там же четыре нежилых помещения. В 2016-м Михаилу Гельману инкриминировали махинации на сумму свыше 1 миллиарда и 100 миллионов при заключении и реализации договора субподряда с ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги». Уголовное дело должно рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый пошел на сделку со следствием.

«Дальспецстрой» выступал генподрядчиком строительства космодрома Восточный. В отношении пяти руководителей предприятия были возбуждены уголовные дела, а экс-глава компании Юрий Хризман и главбух предприятия уже осуждены к длительным срокам заключения