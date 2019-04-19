Во Владивостоке полиция возбудила дело после публикации ролика, на котором подростки издевается над сверстником

Во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело после публикации видеоролика, на котором группа подростков издевается над сверстником. Несколько дней назад между школьниками произошла драка. Один из них получил телесные повреждения. На видеоролике, который распространён в соцсетях, видно, как школьники ставят на колени своего сверстника, бьют его, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Как передаёт Интерфакс, произошедшим заинтересовались и в Следственном комитете.