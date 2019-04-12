При обыске в московской редакции издания Росбалт полицейские изъяли три системных блока с информацией о Шакро Молодом

При обыске в московской редакции издания Росбалт полицейские изъяли три системных блока, на которых хранилась информация про дело криминального авторитета Шакро Молодого. Об этом сообщил Интерфаксу главный редактор Николай Ульянов. Накануне из-за обысков работа московской редакции была парализована. Сообщалось, что следственные действия связаны с делом о распространении сведений, порочащих честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова. В деле фигурирует не сам Росбалт, а журналист Александр Шварёв. У него статус свидетеля.

У журналиста накануне были проведены обыски дома, рассказал адвокат Владимир Жеребёнков.

Отметим, что правоохранительные органы обыски в Росбалте и у его сотрудников по-прежнему не комментируют.