В ГИБДД планируют изменить правила проведения экзамена на получение водительских прав

Среди прочего задумались и об отмене права на ошибку при сдаче теоретической части испытания.

Измененные процедуры могут ввести уже в следующем году. Госавтоинспекция считает, что нужно переработать экзаменационные задачи. Их, как уверены в ГИБДД, должно быть больше, а структурирован материал будет по принадлежности к определенной категории транспортных средств. То есть, если экзаменуемый сдает на категорию «А», то вопросы в его билете будут касаться именно управления мотоциклом. При сдаче экзамена по категории «ВЕ», то есть легковые автомобили с прицепом, будут проверяться и теория управления составом транспортного средства. Все эти решения, как сообщили в пресс-центре МВД, сейчас прорабатываются. Но, пожалуй, одно из ключевых новшеств состоит в том, что неверные ответы планируют разделять по степени вероятных рисков в случае принятия такого решения в реальной ситуации. То есть право на ошибку будет отменено и в случае указания претендентом на права неверного ответа в условной ситуации, где ошибочное решение спровоцирует аварию, экзамен будет завершен. Вместе с этим будет изменена и система оценки результатов теоретического экзамена.

В автоинспекции уверены, что никаких дополнительных средств для введения новых правил проведения экзаменов не потребуется. Изменения введут в рамках бюджета, ежегодно выделяемого полиции.