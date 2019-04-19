Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Как ожидается, одной из тем станут сложности в отношениях с Россией.

Послание готовится по итогам «Большого разговора» президента, который состоялся 1 марта. Одной из главных тем тогда стали разногласия с Москвой. Лукашенко эмоционально объяснял, в частности, почему Беларусь не является нахлебником. Новое обострение в отношениях произошло в конце минувшей недели. Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии. Лукашенко назвал Россию «обнаглевшей» и предупредил о возможности начала ремонта трубопровода «Дружба», по которому идет транзит российской нефти. Кроме того, до сих пор остается нерешенным спор между странами по компенсации налогового маневра в нефтяной сфере (потери белорусского бюджета за этот год оцениваются в 380 миллионов долларов). Учитывая, что в конце апреля — начале мая предстоят белорусско-российские встречи на высоком уровне, можно предположить, что Лукашенко уделит большое внимание этой проблеме.

В свою очередь Центризибирком Белоруссии ожидает, что глава государства назовет дату и очередность выборов президента и депутатов парламента. Пока остается не известно, какая кампания пройдет первой. В ЦИК считают целесообразным одну из них провести в декабре этого года, а вторую в будущем году.