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09:00, 19 апреля 2019

Генпрокурор США позволит отдельным законодателям ознакомиться с более полной версией доклада Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр позволит отдельным законодателям ознакомиться с более полной версией доклада спецпрокурора Мюллера на следующей неделе. Это будут 8 человек – представители демократов и республиканцев. Минюст предоставит им безопасный читальный зал в здании ведомства с 22 по 26 апреля.
Накануне была опубликована отредактированная версия доклада Мюллера. В нём говорится, что Дональд Трамп не участвовал в сговоре с Россией, но при этом существуют свидетельств вмешательства Москвы в президентские выборы в США.

Самое главное, что мы узнали вчера из полного отчета Боба Мюллера — это то, что спецпрокурор не обвинил президента Трампа в воспрепятствовании правосудия не в силу недостаточности доказательств, и наоборот, не оправдал в совершении данного преступления в силу наличия доказательств. В отчете Мюллер также говорит, что сотрудники штаба Трампа существенно ослабили расследование о вмешательстве России в выборы своими ложными показаниями.
Мюллер также написал, что «Усилия президента направленные на то, чтобы повлиять на расследование, были в основном безуспешны, но главным образом потому, что лица, окружающие президента, отказывались выполнять его приказы или подчиняться требованиям».

Эксперт по юридическим вопросам телеканала CNN Джеффри Тубин заявил, что в отчете Мюллера содержится открытое приглашение к Конгрессу объявить Трампу импичмент — в следующей цитате: «Вывод о том, что Конгресс может применять законы о воспрепятствовании правосудию в случае коррупционного осуществления Президентом своих полномочий, согласуется с нашей конституционной системой сдержек и противовесов и принципом, согласно которому никто не может быть выше закона».

Топовые демократы Конгресса выступили с совместным заявлением, назвав отчет Мюллера поразительным портретом лжи со стороны Трампа, давления на свидетелей и попыток уволить Боба Мюллера и помешать расследованию.

В отчете говорится, что узнав о назначении спецпрокурора, Трамп нецензурно выругался со словами «мне конец» и «это конец моего президентства».

Конгрессмен от Демпартии Эрик Суолвел призвал Генпрокурора Билла Бара уйти в отставку из-за того, КАК он обошелся с расследованием Мюллера и выгородил Трампа, оправдав в обоих преступлениях.

Глава комитета по разведке Палаты Представителей Адам Шифф назвал действия Билла Барра медвежьей услугой.
Демократы Палаты представителей пригласили Боба Мюллера выступить с показаниями до 23 мая.
Юридический советник Администрации Никсона Джон Дин, оказавшийся в самом центре Уотергейтского скандала, назвал отчет Мюллера более изобличительным, чем Уотергейт.

Такое же мнение неожиданно выразил и один из топовых ведущих дружественного Трампу телеканала Фокс Ньюз Крис Уоллес, который брал интервью у Владимира Путина после саммита в Хельсинки. Уоллес назвал отчет Мюллера порочащим и политически копрометирующим Трампа.

Накануне в Кремле сказали, что не очень интересуются публикацией доклада Мюллера.



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