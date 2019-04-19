Руководство HBO подвергло критике Дональда Трампа за то, что он употребляет фразы из сериала «Игра престолов»
Руководство телеканала HBO подвергло критике Дональда Трампа за то, что он употребляет фразы из сериала «Игра престолов». По словам официального представителя канала, они предпочитают, чтобы их интеллектуальную собственность не использовали в политических целях. Только накануне американский президент, комментируя публикацию доклада спецпрокурора Мюллера, разместил в Твиттере фотоколлаж с фирменным шрифтом сериала.