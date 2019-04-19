Не менее 60 тысяч зрителей будут присутствовать на стадионе, где пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины

Не менее 60 тысяч зрителей, как ожидается, будут присутствовать сегодня на стадионе в Киеве, где пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Возможность проведения мероприятия до последнего оставалась под вопросом. Сама идея дебатов на стадионе принадлежит Зеленскому.

Интерес к событию проявляют не только жители Украины. Ряд российских телеканалов будет вести трансляцию дебатов.