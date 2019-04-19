Суд приговорил к 6 годам колонии бывшего замначальника Дальспецстроя за махинации при строительстве «Восточного»

Суд в Хабаровске приговорил к 6 годам и 3 месяцам колонии бывшего заместителя начальника Дальспецстроя за махинации при строительстве на космодроме «Восточный». Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд установил, что обвиняемый без конкурсных процедур заключил подрядные договоры с одной из коммерческих организаций. На её счета были переведены авансовые платежи без банковской гарантии. Государству причинён ущерб на сумму свыше 800 миллионов рублей.