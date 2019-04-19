Работники завода Ford в Ленинградской области сегодня выйдут на акцию протеста

Они требуют выполнить требования профсоюза при закрытии предприятия.

Первый пикет сотрудников завода Ford во Всеволожске прошел неделю назад и, по данным «Коммерсанта», собрал около 200 человек. Сегодня работники также собираются на митинг, требуя от руководства предприятия начать с ними переговоры. Персонал недоволен условиями, которые предлагает компания при закрытии завода. По словам лидера профсоюзной организации Ford Sollers во Всеволожске Михаила Сергеева, они будут добиваться выплаты для уволенных сотрудников компенсации в размере двух годовых окладов. С 8 апреля на предприятии проходит итальянская забастовка.

Ford 27 марта объявил о закрытии совместных с Sollers заводов в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Сотрудникам со стажем свыше 15 лет планируется выплатить годовой оклад, а те, кто проработали меньше, получат зарплату за 5,5 месяцев.

Ранее в компании Ford заявили, что планируют выплатить рабочим и поставщикам закрываемых в России заводов 200 миллионов долларов.