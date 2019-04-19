В Москве по подозрению в получении многомиллионной взятки задержаны бывшие следователи центрального аппарата ФСБ

По данным СК, они вымогали 65 миллионов рублей у сына арестованного по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора «Издательство Известия» Эраста Галумова.

Служба собственной безопасности ФСБ задержала бывшего и действующего следователей. В недавнем прошлом офицер управления собственной безопасности ФСБ капитан Алексей Колбов и руководитель следственной группы по делу Эраста Галумова майор Сергей Белоусов рассчитывали получить миллион долларов в биткоинах. По информации ТАСС, Басманный суд уже санкционировал арест Колбова, статус Белоусова по делу пока уточняется. С заявлением о вымогательстве в Следственный комитет обратилась семья находящегося под стражей Эраста Галумова. Якобы деньги просили за обещание не утяжелять обвинение отцу и не привлекать к ответственности его сына Александра. По некоторым данным 3 миллиона в рублях уже были получены, после чего и произошло задержание. Что же касается дела Галумова, то он находится под стражей в Лефортово с февраля прошлого года по обвинению в мошенничестве. Колбов и Белоусов работали в отделе по борьбе с преступлениями в сфере IT, и именно последний в свое время ходатайствовал об аресте Галумова, а потом неоднократно требовал продлить его содержание в СИЗО, возглавляя следственную группу по делу. Алексей Колбов, по некоторым данным, в описанном эпизоде был тем, кто обратился к сыну Галумова и сделал предложение о взятке.

Родные и коллеги экс-директора «Издательства Известия» настаивают на том, чтобы дело Эраста Галумова было предано другой следственной группе.