Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов арестован по подозрению в вымогательстве взятки

Вместе с ним задержан действующий следователь Сергей Белоусов. Как пишет «КоммерсантЪ», силовики требовали 65 млн руб. в биткоинах у сына бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова Александра. За взятку силовики обещали не утяжелять обвинение Эрасту Галумову и не привлекать к ответственности его сына. Сам Эраст Галумов сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере.