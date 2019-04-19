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07:46, 19 апреля 2019

Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов арестован по подозрению в вымогательстве взятки

Вместе с ним задержан действующий следователь Сергей Белоусов. Как пишет «КоммерсантЪ», силовики требовали 65 млн руб. в биткоинах у сына бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова Александра. За взятку силовики обещали не утяжелять обвинение Эрасту Галумову и не привлекать к ответственности его сына. Сам Эраст Галумов сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



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