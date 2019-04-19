«Новая газета» обнаружила у начальника охраны Дмитрия Медведева дом на Рублево-Успенском шоссе

Издание оценивает особняк генерала ФСО Михаила Михеева в сумму более миллиарда рублей. Хотя в Росреестре нет сведений о том, что генералу принадлежит земля в деревне Раздоры, рядом находится элитный поселок, где гектар земли оформлен на некую Наталью Михееву. На участке размещен особняк площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров с двумя крыльями, крытыми галереями и колоннами. На запрос в ФСО о том, кем генералу приходится Наталья Михеева и сколько стоит дом, издание пока не получило ответа.