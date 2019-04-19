Одна женщина погибла в результате стрельбы в провинции Ольстер в Северной Ирландии

Полиция рассматривает случившееся как террористический акт. По информации газеты The Daily Telegraph, убийство произошло в ходе беспорядков в преддверии годовщины Пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами независимости от Великобритании. Неизвестные в масках забрасывали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и петардами. Один автомобиль и фургон были сожжены, после чего полиция оцепила район происшествия.