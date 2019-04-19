В Лиме пройдут похороны экс-президента Перу Алана Гарсии

Он покончил с собой во время ареста по обвинению в коррупции. Власти решили похоронить бывшего главу государства с президентскими почестями. Накануне в стране был объявлен национальный траур.

Между тем, ранее личный секретарь бывшего президента Рикардо Пинедо объявил, что прощание с покойным пройдет без особого пафоса в «Доме народа». Там находится резиденция перуанской апристской партии, лидером которой был скончавшийся политик.

69-летний Гарсия умер в среду в столичной больнице. Туда его доставили в критическом состоянии после попытки суицида. Как сообщалось, он выстрелил себе в голову, когда к нему домой пришли сотрудники прокуратуры с ордером на арест.

Экс-президента подозревали в отмывании денег и сговоре. Кроме того, по версии следствия, он мог получить 100 тысяч долларов от бразильской строительной компании «Одебрехт» в обмен на выгодные контракты. Бывший глава государства вину отрицал.

В ноябре прошлого года он запросил убежище в Уругвае, но ему отказали. Суд запретил политику покидать страну в течение 18 месяцев.

Гарсия занимал должность президента Перу дважды: с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы. Обвинения были связаны с событиями его второго президентского срока.