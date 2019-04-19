Сербские власти обещают сегодня провести массовый митинг в центре Белграда

Это станет ответом оппозиции, которая требует объявить внеочередные выборы. Протесты стали частым явлением в политической жизни Сербии. Оппоненты президента Александра Вучича требуют его отставки. Также они надеются на уход премьера и еще ряда высокопоставленных чиновников. Большие надежды на изменения оппозиция связывает с проведением честных досрочных выборов. Протестующие устраивают митинги и стихийные шествия по центру города.

Глава государства не сомневается, что в случае досрочного голосования вместе со своей Сербской прогрессивной партией он одержит победу. Своим критикам он готовит симметричный ответ — тоже на площадях. Глава государства предостерег их от попыток помешать сегодняшнему сбору провластных активистов. Организаторами и спонсорами протестных выступлений Вучич называет местных олигархов, которые обвиняются в коррупционных преступлениях.

Оппозиция обещает составить черные списки тех, кто покинет сегодня рабочие места, чтобы присоединиться к провластной акции. В правительстве назвали это ошеломляющим недемократичным актом.