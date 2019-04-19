Предложение о лишении парламентариев мандата за недостоверные декларации о доходах должна рассмотреть рабочая группа

С соответствующей инициативой ранее выступило правительство. Действующее законодательство предусматривает дисциплинарную ответственность за предоставление депутатами Госдумы и членами Совфеда деклараций с заведомо ложной информацией. Но этим вопросом занимается мандатная комиссия Госдумы. Ее работой недовольны в кабмине, поэтому там предложили ужесточить подход к санкциям за подобные нарушения — парламентариев хотят лишать мандата.

В Совете Федерации идею правительства поддержали. При этом там подчеркнули, что обязательно должен быть доказан умысел. Наказывать за случайные ошибки депутатов не планируют. Инициативу кабмина сначала рассмотрит рабочая группа, которая была создана, чтобы следить за выполнением Национального плана по противодействию коррупции. Потом поправки будут внесены в Госдуму.

Отметим, что, по данным мандатной комиссии ГД, за последние два года случаев, когда парламентарии предоставляли недостоверные декларации, зафиксировано не было.

Депутаты и сенаторы публикуют информацию о своих доходах с 2009 года. Несколько лет назад вступил в силу закон, позволяющий лишать их полномочий, если декларация подана не в срок.