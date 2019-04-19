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04:05, 19 апреля 2019

В Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие.

Как передает «Франс-пресс» ВРИО министра обороны США Патрик Шанахан сказал, что «было испытание, и это была не  баллистическая ракета». Ранее официальные северокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа. По предположению агентства Рёнхап, КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км. Это первое испытание оружия, о котором было объявлено публично, со времени февральского саммита лидеров КНДР и США.



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