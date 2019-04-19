Некоторые американские конгрессмены смогут ознакомиться с более полной версией доклада Мюллера.

Помощник генпрокурора Стивен Бойд проинформировал председателей юридических комитетов обеих палат Конгресса, что Уильям Барр счел «уместным» предоставить им, а также членам «группы восьми» доступ к менее отредактированной версии доклада уже на следующей неделе. Минюст предоставит для этого «безопасный читальный зал» с 22 по 26 апреля. Кроме того, на следующей неделе у законодателей будет возможность просмотреть доклад в «безопасных местах» на Капитолийском холме.