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02:12, 19 апреля 2019

Корреспондент «Росбалта» Александр Шварев проходит свидетелем по  делу о клевете на Алишера Усманова.

Об  этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков. Он уточнил, что обыски по этому делу прошли сначала в редакции, а затем дома у Швырева. По словам Жеребенкова, оперативники изъяли жесткий диск с  компютера Шварева, все его гаджеты и  банковские карты , забрали также пять икон. В  московском представительстве «Росбалта» оперативники искали файлы с упоминанием криминального авторитета Шакро молодого.



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