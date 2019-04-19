Корреспондент «Росбалта» Александр Шварев проходит свидетелем по  делу о клевете на Алишера Усманова.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков. Он уточнил, что обыски по этому делу прошли сначала в редакции, а затем дома у Швырева. По словам Жеребенкова, оперативники изъяли жесткий диск с компютера Шварева, все его гаджеты и банковские карты , забрали также пять икон. В московском представительстве «Росбалта» оперативники искали файлы с упоминанием криминального авторитета Шакро молодого.