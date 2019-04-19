Сегодня на киевском стадионе состоятся предвыборные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

По закону «о выборах президента», национальные дебаты должны проходить в студии «Общественного телевидения». Встреча кандидатов на «Олимпийском» официально трактуется как предвыборная дискуссия и оплачивается их штабами. Дебаты начнутся в 19:00. Время начала теледебатов в тот же день в студии «Общественного телевидения» сдвинуто с 20:00 на 21:00. В штабе Зеленского пока не подтвердили и не опровергли участие кандидата в теледебатах.