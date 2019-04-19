Минюст США опубликовал сегодня полный отчет о расследовании Боба Мюллера — с оговоркой на зацензурированные части, которые было необходимо скрыть от публики. Отчет спецпрокурора был направлен в Конгресс и опубликован на сайте Минюста.

В 9.30 утра генпрокурор Билл Барр дал пресс-конференцию, предваряющую опубликование полного отчета о расследовании Боба Мюллера. Через час после этого был опубликован и сам 400-страничный отчет о расследовании, которое длилось 22 месяца и по итогам которого Боб Мюллер на установил факта сговора между штаба Дональда Трампа, а также любым американцем, и Россией с целью вмешательства в выборы. При этом по второму эпизоду расследования — о воспрепятствовании Трампом правосудию Мюллер выдвигать обвинения не стал, но и не оправдал президента США. Из отчета стало ясно, что Боб Мюллер рассматривал 10 эпизодов возможного воспрепятствования правосудия Трампом. Вот цитата из отчета: «Усилия президента направленные на то, чтобы повлиять на расследование были по большей части безуспешны, но главным образом потому, что лица, окружающие президента, отказывались выполнять его приказы или подчиняться требованиям».

Журналисты и конгрессмены до сих пор изучают обширный документ, но некоторые политики уже сделали заявления. Больше всех пока выступили конгрессмены Республиканской партии — все они выразили согласие с тем, что зацензурированные части доклада были зацензурированы правильно (в основном те, что касаются продолжающихся расследований, в том числе в отношении бывшего советника Трампа Роджера Стоуна и Агентства Интернет Исследований, или Фабрики Троллей Евгения Пригожина). Некоторые республиканские сенаторы и конгрессмены в своих комментариях призвали спецпрокурора теперь расследовать действия ФБР в отношении штаба Трампа на предмет возможного нарушения закона и шпионства. Ранее сам Трамп заявлял, что Барак Обама установил прослушку в его штабе, но никаких подтверждений тому не нашлось.

Демократы, реагируя на опубликование полного отчета Боба Мюллера, пока только призывают к тому, чтобы вызвать спецпрокурора на дачу показания в Конгресс до конца мая.

Сам президент США Дональд Трамп назвал, в очередной раз, расследование «фабрикацией» и «домогательством президента» и заявил, что сегодня у него «хороший день».