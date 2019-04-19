Дебаты кандидатов в президенты Украины должны пройти сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Процесс согласования этой встречи был в центре внимания на протяжении последних двух недель.

Провести предвыборные дебаты на стадионе предложил шоумен Владимир Зеленский, Петр Порошенко согласился, но договориться о дате кандидаты долгое время не могли. Зеленский настаивал на 19-ом апреля, но согласно постановлению ЦИК, в этот день дебаты должны проходить в студии «Общественного телевидения», поэтому Порошенко предлагал 14-ое число, и даже приехал в тот день в «Олимпийский», но своего оппонента так и не дождался. Позже дату все же согласовали, однако новую тему для споров нашли быстро – Зеленский раскритиковал формат, в котором хочет провести дебаты действующий украинский лидер. Тот предложил поставить на стадионе две сцены и разделить зрителей на сторонников каждого из кандидатов. Политики долгое время также не могли прийти к консенсусу относительно того, кто будет отвечать за организацию трансляции. Накануне стало известно, что этим займется «Общественное телевидение».

Второй тур выборов состоится на Украине послезавтра. По итогам первого голосования Владимир Зеленский обошел других кандидатов, но ему не удалось набрать более 50% голосов.