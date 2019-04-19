Организаторы «Бессмертного полка» посоветовали региональным чиновникам воздержаться от стремления возглавить колонны

Организаторы движения «Бессмертный полк» посоветовали региональным чиновникам воздержаться от стремления возглавить колонны. Кроме того они выступили против красных знамен и портретов Сталина в ходе акций памяти. Организаторы подписали соглашение о единых принципах проведения шествия 9 мая. В документе говорится, что портреты советских военачальников в руках их правнуков – это проявление личной памяти, однако использование атрибутики военного времени и растиражированных изображений руководства времен Великой Отечественной войны является спекуляцией. Кроме того любые разнарядки явится на акцию школьникам, студентам и госслужащим надо расценивать как действия, наносящие вред смыслу и репутации Бессмертного полка.