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00:00, 19 апреля 2019

Полицейские завершили обыск в редакции агентства «Росбалт»

Следственные действия связаны с уголовным делом о клевете, открытым по заявлению бизнесмена Алишера Усманова.

В результате обысков в редакции были изъяты три системных блока, а также некие документы. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Дмитрий Фирсов, представляющий интересы редакции «Росбалта». Главный редактор агентства Николай Ульянов уточнил, что полицейские провели поиск на всех компьютерах по слову «Шакро». Те устройства, на которых он дал результаты, в итоге изъяли. В том числе речь идет и о системном блоке главного редактора. По мнению Ульянова, там могли найтись статьи с упоминанием дела криминального авторитета Шакро Молодого, но ни слова об Алишере Усманове в этих материалах не было.

В беседе с ТАСС редактор «Росбалта» уточнил, что изначально следователи собирались обыскать только рабочее место журналиста Александра Шварева. Кроме того, обыски прошли и в его квартире. Ульянова и Шварева вызвали на допрос, который пройдет на следующей неделе. Между тем, сегодня редакция возобновит работу.

О связи Усманова с Шакро Молодым ранее писал сайт Russian Criminal. В декабре прошлого года Усманов подал иск с требованием удаления трех материалов с этого портала. Басманный суд встал на сторону бизнесмена.



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