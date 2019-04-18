В Гамбурге прокуратура обвинила бывшего эсэсовца в пособничестве убийствам

Экс-надзирателю концлагеря «Штуттгоф» сейчас 92 года. По данным стороны обвинения, мужчина служил охранником с августа 1944-го года по апрель 1945-го. Он мог способствовать убийству более 5-ти тысяч человек. Сам мужчина не отрицал, что служил в лагере. По его словам, он попал туда в возрасте 17-ти лет, так как из-за заболевания сердца был признан годным лишь к службе в гарнизоне. Своей вины он не признал. Как сказал обвиняемый, он видел мучения людей, но жалел их.