Режиссер Павел Лунгин уличил Никиту Михалкова в трусости за решение снять с закрытия ММКФ фильм «Братство»

Ранее президент ММКФ сказал, что картина не будет показана в рамках мероприятия из-за просьбы ветеранов-афганцев. Он также отметил, что лента Лунгина – «довольно среднее, сотканное из клише произведение».

В ответ режиссер сказал, что Михалков просто не хочет проблем и испугался, хотя организаторам фестиваля фильм понравился – его цитирует радио «Говорит Москва».

Фильм получил прокатное удостовернеие и выйдет на экраны 10 мая.