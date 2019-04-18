Двух сотрудников ФСБ обвиняют в вымогательстве биткоинов у сына бывшего главы «Известий»

Один следователь Алексей Колобов арестован, другой – Сергей Белоусов – пока задержан. Об этом пишет «Коммерсантъ». Силовики якобы пытались получить 65 миллионов рублей за отказ усугублять обвинение Эрасту Галумову, арестованному еще год назад по делу о крупном мошенничестве. Взятку они вымогали в криптовалюте и, как сообщается, успели получить часть суммы, после чего были задержаны. В управление собственной безопасности ФСБ обратился сын Галумова Александр.