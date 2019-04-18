Полиция Лондона пригрозила экологическим активистам жесткими мерами, если они устроят протесты в аэропорту Хитроу

В сообщении Скотланд-ярда говорится, что правоохранители осведомлены о планах демонстрантов завтра направиться к крупнейшей воздушной гавани Европы. Стражи порядка напомнили, что наступающая Страстная пятница – день массовых отлетов британцев на Пасхальные каникулы и полиция не позволит дестабилизировать ситуацию в районе.

Акции протеста продолжаются в Лондоне с понедельника. Демонстранты выступают против загрязнения окружающей среды.