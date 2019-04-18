Вероятной причиной пожара в соборе Нотр-Дам стало короткое замыкание

Об этой версии агентству Ассошиэйтед Пресс рассказал источник в полиции. Ранее сообщалось, что следователи рассматривали вариант с неисправной электропроводкой. Очаг возгорания был расположен в основании шпиля католического храма. Прокуратура не нашла свидетельств умышленного поджога.

Пожар начался вечером минувшего понедельника. В результате обрушился шпиль и крыша здания. На восстановление собора уже пожертвовали более одного миллиарда евро.