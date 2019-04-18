Экс замглавы «Дальспецстроя» получил более шести лет колонии за махинации при строительстве космодрома «Восточный»

Бывший заместитель главы «Дальспецстроя» получил более шести лет колонии за махинации при строительстве космодрома «Восточный». Ущерб от действий осужденного, чье имя не называется, превысил 800 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, по данным следствия, мужчина заключил договор на строительство водозаборных сооружений и перечислил аванс без банковских гарантий. Подрядчик свои обязанности не выполнил.

Год назад к 13 годам колонии был приговорен бывший глава «Дальспецстроя». Строительство космодрома, начавшееся в 2012 году, не закончено до сих пор.