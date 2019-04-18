Роскомнадзор разъяснил прессе закон о неуважении к власти

Ведомство организовало встречу руководителей российских СМИ с чиновниками Кремля и сотрудниками Генпрокуратуры. Об этом сообщает ВВС. По словам участника беседы, главный вывод в том, что нельзя оскорблять орган власти, а людей – можно. При этом Путин является уникальным случаем, так как «является и человеком и органом власти». На вопрос о том, можно ли цитировать участников митингов, если те скандируют оскорбительные лозунги, замглавы Роскомнадзора сказал, что оценку в этом случае должна дать прокуратура.

Ранее два ярославских издания были заблокированы после того, как опубликовали фотографию граффити с упоминанием российского президента.