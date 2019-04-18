Губернатор Тюменской области вступился за госслужащих, которых грозили уволить за подписки в соцсетях

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Ранее глава одного из городских округов потребовал от подчиненных выйти из группы «Голышмановский городской округ», в которой жители нередко критикуют местные власти и обсуждают проблемы. Представители паблика рассказали интернет-изданию Znak.com, что под страхом увольнения группу покинули почти 60 человек.