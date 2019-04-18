Под российские санкции, введенные в отношении Украины, попала треть от общего объема товарооборота между странами

По оценке министра экономики Максима Орешкина, сумма поставок превысила 4 миллиарда долларов. При этом глава ведомства назвал решение в отношении Украины вынужденной ответной мерой на недружественные действия. Слова министра приводит Интерфакс.

Торговые санкции против Украины распространяются на нефть и сжиженный газ. В перечень запрещенных товаров также вошли обувь, одежда, белье, бумажная продукция, эмалированная посуда и трубы.