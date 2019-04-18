Треть газа, выделяемого Дагестану, похищается на территории республики
Об этом сказал глава региона Владимир Васильев. Он отметил, что по этим случаям возбуждено 11 уголовных дел, фигурантами которых являются 250 человек.
Ранее Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры пресечь незаконные подключения к газопроводам в Дагестане. В конце января Следственный комитет обвинил советника главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова в мошенничестве и создании преступного сообщества. Правоохранительные органы считают, что он похищал газ, поставляемый на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.