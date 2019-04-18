Греческая анархистская организация взяла ответственность за взрыв гранаты у российского посольства

Как сообщил местный портал In.gr, группировка, которая называет себя «Заговор мести», заявила, что организовала эту акцию в знак солидарности с российскими анархистами, арестованными ФСБ в феврале этого года.

Неизвестные кинули гранату в полицейскую будку у консульского отдела посольства России в Афинах 22-го марта. В результате небольшого взрыва никто не пострадал. Расследование проводит антитеррористическое подразделение полиции.