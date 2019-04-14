Лев Пономарев разместил петицию о прекращении «дела Сети»*, и расследовании фактов применения пыток к фигурантам дела

* — запрещено на территории РФ

Правозащитник Лев Пономарев разместил петицию с призывом закрыть «дело Сети» и расследовать факты применения пыток к фигурантам, которая опубликована на платформе Change.org. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам автор петиции, один из первых выступавший в защиту фигурантов дела.

«На Change.org собираются подписи под петицией — прекратить дело «Сети»* (запрещено на территории РФ) на основании того, что основные показания были выбиты под пытками. Мы требуем, чтобы этот судебный процесс был приостановлен. Чтобы были на самом высоком уровне расследованы пытки, чтобы были опрошены все ребята, которых пытали», — сказал он.

Петицию уже подписали: народная артистка России Лия Ахеджакова, писатель Людмила Улицкая, народная артистка России Наталья Фатеева, народный артист России Лев Прыгунов, кинорежиссер и народный артист России Андрей Смирнов, режиссер мультипликатор Гарри Бардин, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, политик Леонид Гозман, доктор юридических наук Илья Шаблинский, руководитель Левада-Центра Лев Гудков и многие другие.

«Мы считаем, что в XXI веке в современной России начинать процессы, в которых под пытками выбиваются признания, невозможно. И я думаю, что у нас есть возможность остановить этот судебный процесс. Голос правозащитников и родителей, известных людей власть должна услышать», — заключил Л.Пономарев.