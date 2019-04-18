Пожарным, тушившим собор Нотр-Дам, могут присвоить статус почетных граждан Парижа

Об этом сказала мэр французской столицы Анн Идальго. Глава МВД отметил, что Франция всегда будет помнить 15 апреля 2019-го года, но прежде всего будет помнить героизм пожарных. «В эту ночь вы спасли собор и вместе с ним восемь веков нашей истории», — сказал Кристоф Кастанер.

Пожар, вспыхнувший вечером в понедельник, удалось потушить лишь утром следующего дня. Огонь уничтожил шпиль, часы и бОльшую часть кровли. По данным следствия, причиной возгорания стало короткое замыкание. Очаг находился на том месте, где велись строительные работы.