Столичный суд отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154 под Сочи

Семьи погибших в совокупности требовали 2 миллиарда рублей в счет возмещения вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Родственники обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, а также причинением материального и морального вреда.

Самолет Министерства обороны разбился в декабре 2016-го года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. Рейс направлялся на сирийскую базу Хмеймим. На борту находились 92 человека – военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.