Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете

Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, оперативники изъяли все гаджеты, включая телефон ребенка, банковские карты, а также пять икон.

Как стало известно ранее, следственные действия в московской редакции были связаны с делом о распространении сведений, порочащих бизнесмена Алишера Усманова. При этом, как сообщает Интерфакс, во время обысков оперативники проверили все компьютеры на наличие статей, в которых упоминается имя Шакро. Вероятно, речь идет о криминальном авторитете Шакро Молодом.