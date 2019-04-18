Россия попала в топ-20 рейтинга «самых несчастных» экономик мира

Ежегодный рейтинг составило агентство Bloomberg. Так называемый «индекс несчастности» – это сумма прогнозируемой инфляции и безработицы в отдельно взятой стране. Первое место с огромным отрывом заняла Венесуэла. Она же возглавила этот список в прошлом году. На втором месте Аргентина, на третьем ЮАР. Россия стала 17-й.

Исходя из ожидаемой инфляции и безработицы самыми счастливыми экономиками можно считать Таиланд, Швейцарию и Сингапур.