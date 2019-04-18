Немецкий «Дойче Банк» готовит запасной план на случай провала переговоров с «Коммерцбанком»

Диалог между кредитными организациями об объединении тянется уже больше месяца и пока нет сигналов о том, что банки близки к соглашению. На этом фоне, по данным агентства Bloomberg, акционеры хотят, чтобы руководство «Дойче Банка» имело альтернативную стратегию.

Сделка вызывает вопросы у профсоюзов, которые опасаются сокращения рабочих мест в случае объединения. Официальная информация о ходе переговоров может быть обнародована на следующей неделе, одновременно с публикацией отчетности за первый квартал.